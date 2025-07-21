Марко Николич: «Я хотел создать чемпионский ЦСКА, такой клуб не может довольствоваться меньшим. Мы выпустили в РПЛ игроков академии – Лукина, Кисляка, Глебова, Облякова, Мусаева»

Марко Николич заявил, что хотел создать чемпионский ЦСКА.

Главный тренер покинул московский клуб в июне и перешел в греческий АЕК.

– Я не высказывался публично с тех пор, как покинул ЦСКА, хотя невероятно горжусь всем, что я и мои коллеги сделали в Москве.

Сегодня утром (20 июля – Спортс’‘) первыми меня с днем рождения поздравили президент клуба Максим Орешкин , директор Роман Бабаев , капитан Игорь Акинфеев ... Не говоря уже о других сотрудниках и игроках.

И это касается не только ЦСКА, везде, где я работал, я больше гордился отношениями, чем трофеями. Кубки есть, их никто не отнимет, но создание благоприятной атмосферы и то, как мы общаемся с людьми, доставляет мне особое удовлетворение. Уверен, что это взаимно.

Сезон в ЦСКА был запоминающимся. Мы не проиграли ни одного матча чемпионата с ноября, финишировали третьими и были самой молодой командой в турнире. Мы выиграли Кубок , став единственной командой, не проигравшей ни одного матча плей-офф, что показывает, что мы больше всех заслужили эту награду.

В обоих турнирах мы выпустили в высшую лигу большое количество молодых игроков из академии ЦСКА, которые теперь являются постоянными игроками молодежной и основной сборных России, таких как Матвей Лукин , Матвей Кисляк , Кирилл Глебов , Иван Обляков , Темерлан Мусаев... Конечно, не без помощи более опытных игроков, таких как Акинфеев, Дивеев , Круговой, Пьянич ... Буквально не проходит дня, чтобы кто-нибудь из них не связался с нами и не пожелал мне успехов.

Я особенно рад отношениям с болельщиками, ведь во время товарищеского матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали мое имя и фамилию, что нечасто встречается, и я им за это очень благодарен.

– Болельщики помнят, как в раздевалке стадиона «Лужники», почти через полчаса после победы в Кубке России, вы объявили о своих претензиях на чемпионский трон. И всего через несколько дней ваши пути разошлись. Почему?

– Я хотел создать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться меньшим, чем максимум.

Легендарный тренер армейцев Валерий Газаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков.

Все действительно быстро произошло после финала Кубка, так и бывает в футболе. Ситуация немного напомнила мне тот случай, когда я ушел из «Партизана» в «Фехервар», причины были очень похожи, – сказал Николич.

Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»