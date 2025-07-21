  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марко Николич: «Я хотел создать чемпионский ЦСКА, такой клуб не может довольствоваться меньшим. Мы выпустили в РПЛ игроков академии – Лукина, Кисляка, Глебова, Облякова, Мусаева»
53

Марко Николич: «Я хотел создать чемпионский ЦСКА, такой клуб не может довольствоваться меньшим. Мы выпустили в РПЛ игроков академии – Лукина, Кисляка, Глебова, Облякова, Мусаева»

Марко Николич заявил, что хотел создать чемпионский ЦСКА.

Главный тренер покинул московский клуб в июне и перешел в греческий АЕК.

– Я не высказывался публично с тех пор, как покинул ЦСКА, хотя невероятно горжусь всем, что я и мои коллеги сделали в Москве.

Сегодня утром (20 июля – Спортс’‘) первыми меня с днем рождения поздравили президент клуба Максим Орешкин, директор Роман Бабаев, капитан Игорь Акинфеев... Не говоря уже о других сотрудниках и игроках.

И это касается не только ЦСКА, везде, где я работал, я больше гордился отношениями, чем трофеями. Кубки есть, их никто не отнимет, но создание благоприятной атмосферы и то, как мы общаемся с людьми, доставляет мне особое удовлетворение. Уверен, что это взаимно.

Сезон в ЦСКА был запоминающимся. Мы не проиграли ни одного матча чемпионата с ноября, финишировали третьими и были самой молодой командой в турнире. Мы выиграли Кубок, став единственной командой, не проигравшей ни одного матча плей-офф, что показывает, что мы больше всех заслужили эту награду.

В обоих турнирах мы выпустили в высшую лигу большое количество молодых игроков из академии ЦСКА, которые теперь являются постоянными игроками молодежной и основной сборных России, таких как Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Темерлан Мусаев... Конечно, не без помощи более опытных игроков, таких как Акинфеев, Дивеев, Круговой, Пьянич... Буквально не проходит дня, чтобы кто-нибудь из них не связался с нами и не пожелал мне успехов.

Я особенно рад отношениям с болельщиками, ведь во время товарищеского матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали мое имя и фамилию, что нечасто встречается, и я им за это очень благодарен.

– Болельщики помнят, как в раздевалке стадиона «Лужники», почти через полчаса после победы в Кубке России, вы объявили о своих претензиях на чемпионский трон. И всего через несколько дней ваши пути разошлись. Почему?

– Я хотел создать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться меньшим, чем максимум.

Легендарный тренер армейцев Валерий Газаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков.

Все действительно быстро произошло после финала Кубка, так и бывает в футболе. Ситуация немного напомнила мне тот случай, когда я ушел из «Партизана» в «Фехервар», причины были очень похожи, – сказал Николич.

Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»

Кого в АПЛ уволят первым?1002 голоса
Даниэль ФаркеНорвич Сити
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mozzart Sport
logoЦСКА
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
logoИван Обляков
logoМатвей Кисляк
logoFONBET Кубок России
Максим Орешкин
logoИгорь Дивеев
logoРоман Бабаев
болельщики
logoТамерлан Мусаев
logoИгорь Акинфеев
logoДанил Круговой
logoВалерий Газзаев
logoМатвей Лукин
logoМиралем Пьянич
logoКирилл Глебов
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»
7321 июля, 07:17
Пономарев о победе ЦСКА в Суперкубке: «Это все еще на багаже Николича. Никаких изменений не произошло, только Шуманского поставили в основу»
3213 июля, 07:56
Генич о лете-2025: «Такое комичное. Не удивился бы, если бы Челестини по примеру Николича сказал: «Всем спасибо, я поехал. У меня трофей есть. Семейные обстоятельства»
913 июля, 03:33
Виллиан Роша об уходе Николича из ЦСКА: «Обиды никакой нет. У нас нет времени горевать, ведь появился новый тренер. Адаптируемся к стилю Фабио»
12 июля, 07:55
Главные новости
Уэсли Снейдер: «Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. «Аль-Насру» вокруг Роналду нужно построить команду»
231 минуту назад
Трансфер Гайча в «Тальерес» за 1 млн долларов сорвался из-за агента, запросившего 50% от суммы трансфера, и желания форварда получать 1 млн евро в год (Иван Карпов)
842 минуты назад
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина победил «Академию Пушкаша», «Динамо» Минск уступило «Эгнатии», «Астана» и «Зимбру» сыграли вничью
14сегодня, 20:55
Фанаты «Александрии» выкрикивали призывы к насилию над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха» на матче с «Партизаном», игравшим в Братском Кубке в Москве
95сегодня, 20:51
Чичарито извинился за слова о женщинах: «Постараюсь выражать мысли с большей ясностью и чуткостью. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы и расти»
36сегодня, 20:38
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» победил «Бешикташ», «Шериф» уступил «Утрехту»
24сегодня, 20:30
Лапорта о вечеринке Ямаля: «Жаль, что я не пошел на нее. Им по 18 лет, они весело провели время – я рад. Теперь Ламин тренируется как никто другой, мне не в чем его упрекнуть»
27сегодня, 20:22
Властимил Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России»
17сегодня, 20:07
Минспорта может ужесточить лимит в РПЛ со следующего сезона без учета мнения лиги и РФС. Рассматривается вариант с 10 иностранцами в заявке и 6-7 на поле («РБ Спорт»)
78сегодня, 19:57
Сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО. Он бывший офицер безопасности сборной России
91сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Лион» купит Рубена Клюйверта у «Каза Пия» за 4 млн евро
251 минуту назад
Андрей Аршавин: «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали чемпионства 2-й год подряд. Не думаю, что на них давит необходимость защитить титул»
3сегодня, 21:32
«Наполи» отдал Нгонжа «Торино» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 16-17 млн
сегодня, 21:23Фото
Члены камерунской федерации обратились в Минюст США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это′О пока не обвиняют, но могут допросить
1сегодня, 21:15
«Кристал Пэлас» объявил о завершении продажи акций Текстора Вуди Джонсону. В клубе считают, что это поможет им в апелляции на исключение из ЛЕ
1сегодня, 21:14
Воспитанник «Барсы» Аленья перешел в «Алавес» из «Хетафе». Контракт хавбека – на 4 года
сегодня, 20:55Фото
Дуглас Соарес: «РПЛ не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы»
7сегодня, 20:19
«Лилль» купил защитника «Стандарда» Нгоя за 4,5 млн евро. Контракт – на 4 года
1сегодня, 19:41Фото
Иван Игнатьев интересен нескольким клубам из Турции. Воспитанник «Краснодара» готов покинуть алжирский «Кабили» («СЭ»)
6сегодня, 19:41
Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл перешел в «Антверпен»
10сегодня, 18:31Фото