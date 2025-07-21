Марко Николич: «Я хотел создать чемпионский ЦСКА, такой клуб не может довольствоваться меньшим. Мы выпустили в РПЛ игроков академии – Лукина, Кисляка, Глебова, Облякова, Мусаева»
Главный тренер покинул московский клуб в июне и перешел в греческий АЕК.
– Я не высказывался публично с тех пор, как покинул ЦСКА, хотя невероятно горжусь всем, что я и мои коллеги сделали в Москве.
Сегодня утром (20 июля – Спортс’‘) первыми меня с днем рождения поздравили президент клуба Максим Орешкин, директор Роман Бабаев, капитан Игорь Акинфеев... Не говоря уже о других сотрудниках и игроках.
И это касается не только ЦСКА, везде, где я работал, я больше гордился отношениями, чем трофеями. Кубки есть, их никто не отнимет, но создание благоприятной атмосферы и то, как мы общаемся с людьми, доставляет мне особое удовлетворение. Уверен, что это взаимно.
Сезон в ЦСКА был запоминающимся. Мы не проиграли ни одного матча чемпионата с ноября, финишировали третьими и были самой молодой командой в турнире. Мы выиграли Кубок, став единственной командой, не проигравшей ни одного матча плей-офф, что показывает, что мы больше всех заслужили эту награду.
В обоих турнирах мы выпустили в высшую лигу большое количество молодых игроков из академии ЦСКА, которые теперь являются постоянными игроками молодежной и основной сборных России, таких как Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Темерлан Мусаев... Конечно, не без помощи более опытных игроков, таких как Акинфеев, Дивеев, Круговой, Пьянич... Буквально не проходит дня, чтобы кто-нибудь из них не связался с нами и не пожелал мне успехов.
Я особенно рад отношениям с болельщиками, ведь во время товарищеского матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали мое имя и фамилию, что нечасто встречается, и я им за это очень благодарен.
– Болельщики помнят, как в раздевалке стадиона «Лужники», почти через полчаса после победы в Кубке России, вы объявили о своих претензиях на чемпионский трон. И всего через несколько дней ваши пути разошлись. Почему?
– Я хотел создать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться меньшим, чем максимум.
Легендарный тренер армейцев Валерий Газаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков.
Все действительно быстро произошло после финала Кубка, так и бывает в футболе. Ситуация немного напомнила мне тот случай, когда я ушел из «Партизана» в «Фехервар», причины были очень похожи, – сказал Николич.
Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»