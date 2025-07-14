«ЦСКА готовится к «Торпедо», а играет с «Оренбургом» – как-то не очень». Круговой о замене клуба в РПЛ

Данил Круговой считает странным решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

Ранее московский клуб исключили из Мир РПЛ из-за попытки организации договорных матчей. Его место в высшем дивизионе занял «Оренбург », который прошлый сезон завершил на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России и вылетел.

«Последний месяц в российском футболе очень странный.

Готовимся к «Торпедо », а играем с «Оренбургом» (смеется). Как-то не очень», – сказал защитник ЦСКА Круговой.

В матче 1-го тура в новом сезоне РПЛ армейцы сыграют с оренбуржцами.