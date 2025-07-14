«ЦСКА готовится к «Торпедо», а играет с «Оренбургом» – как-то не очень». Круговой о замене клуба в РПЛ
Данил Круговой считает странным решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.
Ранее московский клуб исключили из Мир РПЛ из-за попытки организации договорных матчей. Его место в высшем дивизионе занял «Оренбург», который прошлый сезон завершил на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России и вылетел.
«Последний месяц в российском футболе очень странный.
Готовимся к «Торпедо», а играем с «Оренбургом» (смеется). Как-то не очень», – сказал защитник ЦСКА Круговой.
В матче 1-го тура в новом сезоне РПЛ армейцы сыграют с оренбуржцами.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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