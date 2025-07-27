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Титов про 0:3 с «Балтикой»: «В «Спартаке» не оказалось лидера, вожака. Русских игроков очень мало, а легионеры, пожив в Москве, начинают сдавать»

Егор Титов о «Спартаке» в матче с «Балтикой» (0:3).

– У «Спартака» нет характера? 

– Не хочу делать глобальных выводов. Но мы говорим о том, что в соперниках у «Спартака» была «Балтика». Да, крепкая, организованная, тактически грамотная команда. Видна рука Талалаева. Но, согласитесь, это не «Зенит», не «Краснодар», не «Динамо», не ЦСКА, не «Локо». Я просто боюсь себе представить, что было бы, получи такую фору «Зенит».

Меня испугала ментальность футболистов, которые не смогли найти в своем кругу вожака и переломить ситуацию. Никто почему-то не сказал: «Ребята, вы чего?! Мы – «Спартак»! Да, у нас минус один. Ну и что? Дальше играем!»

А второй тайм в исполнении хозяев, увы, мало чем отличался от первого. Я сидел рядом с нашими болельщиками. И услышал много чего «интересного»... 

– Барко, получается, не лидер? 

Барко – хороший футболист. Видно, какими качествами он обладает. Может быть, просто пока не до конца готов физически и ментально к началу сезона. Мы же читаем про интерес к нему из Бразилии... Он, безусловно мастер и еще подтвердит свой класс.

Но сегодня в «Спартаке» лидера не оказалось. Это пугает. Русских игроков в составе красно-белых очень мало. Тогда, получается, вся надежда на иностранца, который уже обрусел.

– Это вы про кого?

– Например, про Бабича. По нему против «Балтики» есть вопросы. Из-под него забили, и я увидел, что это уже не тот игрок, который приезжал в «Спартак».

Легионеры, которые пожили какое-то время в Москве, потихонечку начинают сдавать. Это мой взгляд со стороны. Возможно, я и ошибаюсь. Но матч с «Балтикой» точно провален. Тут нет никаких оправданий! 0:3 дома от Калининграда – катастрофа, – сказал экс-капитан «Спартака».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЕгор Титов
logoСпорт-Экспресс
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoЭсекиэль Барко
logoСрджан Бабич
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