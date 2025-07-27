Орещук об удалении Заболотного: «Это несчастный случай – продавливания там не было, двое шли на мяч. Я уже совсем не понимаю правил, у нас такие трактовки, что каждый судит как хочет»

Роман Орещук считает, что Антон Заболотный не заслужил удаления во 2-м туре РПЛ.

В субботу «Спартак» дома уступил «Балтике» (0:3). Главным арбитром матча был Сергей Карасев .

Нападающий «Спартака » Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча. 34-летний футболист шипами влетел в ногу Мингияну Бевееву.

– Никто и представить не мог, что «Балтика » обыграет «Спартак» со счетом 3:0, поэтому результат, конечно, удивил.

Но я говорил ранее, что калининградский клуб не будет подарком для клубов, они будут отбирать очки, команда хорошо укомплектована, физически готова.

– Но Заболотный подставил команду, оставив ее в меньшинстве уже на 11‑й минуте?

– Это несчастный случай, я бы за такое красную карточку точно не дал. Продавливания там не было, двое шли на мяч, футболист «Балтики» первым оказался на мяче.

Знаете, я уже совсем не понимаю правил футбола, у нас такие трактовки, что каждый судит как хочет, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук .