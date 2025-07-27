Артем Дзюба: «Спартак» сам себя прибил против «Балтики» своими удалениями. Но это не наши проблемы»

Артем Дзюба прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики» (0:3) в РПЛ.

Форвард красно-белых Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры, а вингер Маркиньос был удален после второй желтой карточки на 58-й.

В 3-м туре Мир РПЛ «Акрон», который обыграл «Сочи» 4:0, встретится со «Спартаком».

«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы.

А Кубок – это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена, и нам тоже интересно, как ребята себя проявят», – сказал форвард «Акрона ».