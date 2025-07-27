Чемпионат России. «Зенит» упустил победу над «Рубином», ЦСКА был сильнее «Ахмата», «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

В Мир РПЛ прошли матчи 2-го тура.

В пятницу «Крылья Советов » победили «Пари НН » (2:0).

В субботу «Спартак » при двух удалениях на своем поле был разгромлен «Балтикой» (0:3), московское «Динамо » дома обыграло «Ростов» (1:0), «Краснодар» дома уступил «Локомотиву» (1:2).

В воскресенье ЦСКА дома был сильнее «Ахмата» (2:1), «Зенит» в гостях упустил победу над «Рубином» (2:2).

Чемпионат России

2-й тур

Премьер-лига. 2 тур 27 июля 12:00, ВЭБ Арена ЦСКА Завершен 2 - 1 Ахмат Матч окончен 90’ Касинтура Заре 86’ Тодорович Обляков Койта 76’ 76’ Тодорович 75’ Мансилья Гаджиев 69’ Исмаэл Талаль Алеррандро Мусаев 68’ Обляков 58’ 54’ Гандри Гайич 51’ Шуманский Глебов 49’ 46’ Садулаев Самородов 46’ Конате Мелкадзе 2 тайм Перерыв Круговой

45’ +3’ Круговой

45’ +2’ Мойзес 40’ 15’ Мансилья

ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Алвес, Алеррандро Запасные: Бесаев, Рядно, Мусаев, Келвен, Абдулкадыров, Лукин, Тороп, Койта, Глебов, Бандикян 1 тайм Ахмат: Ульянов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Тодорович, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Мансилья, Конате Запасные: Гаджиев, Шелия, Шатара, Уциев, Талаль, Мелкадзе, Сидоров, Заре, Якуев, Самородов, Магомедов

Премьер-лига. 2 тур 27 июля 14:30, Газовик Оренбург Завершен 1 - 1 Динамо Махачкала Матч окончен Савельев Сахархизан 90’ +2’ 90’ +1’ Помешкин Джабраилов 90’ +1’ Сундуков 86’ Агаларов Магомедов Касимов Хотулев 86’ Савельев

74’ 64’ Сердеров Помешкин 60’ Сердеров Гюрлюк Гузина 56’ 49’ Хоссейннежад

46’ Зинович Хоссейннежад Томпсон Бубанья 46’ Камилов Болотов 46’ 2 тайм Перерыв Камилов 38’ Оренбург Овсянников, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Квеквескири, Камилов, Томпсон, Ведерников, Зотов, Гюрлюк, Савельев Запасные: Хотулев, Болотов, Барановский, Ревазов, Ломакин, Гузина, Сыщенко, Ходанович, Бубанья, Сысуев, Оганесян, Сахархизан 1 тайм Динамо Махачкала: Магомедов, Сундуков, Пальцев, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов Запасные: Гаджиев, Ахмедов, Акаев, Магомедов, Помешкин, Хоссейннежад, Джабраилов, Волк

Премьер-лига. 2 тур 26 июля 12:00, Лукойл Арена Спартак Завершен 0 - 3 Балтика Матч окончен 85’ Титков

79’ Оффор

72’ Мендель Мурид 71’ Петров 66’ Александр Хиль Оффор 66’ Петров Йенне Барко Пруцев 65’ Мартинс Перейра Угальде 65’ Маркиньос 58’ 56’ Саусь Литвинов Дуарте 55’ Денисов Хлусевич 54’ 49’ Саусь

2 тайм Перерыв Умяров 45’ +8’ Мангаш 45’ +6’ Маркиньос 44’ 38’ Бевеев Чивич 37’ Александр Хиль 17’ Бевеев Солари Гарсия 15’ Заболотный 11’ Спартак Максименко, Мангаш, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Заболотный Запасные: Зорин, Угальде, Довбня, Хлусевич, Гузиев, Дмитриев, Зобнин, Гарсия, Помазун, Рябчук, Дуарте, Пруцев 1 тайм Балтика: Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль Запасные: Йенне, Любаков, Обонин, Мурид, Филин, Чивич, Ковач, Никитин, Стефанович, Оффор, Мохаммад, Ковалев

Премьер-лига. 2 тур 26 июля 14:30, ВТБ Арена Динамо Завершен 1 - 0 Ростов Матч окончен Глебов 87’ Гладышев Зайдензаль 82’ Сергеев Маухуб 82’ 78’ Лангович Байрамян 78’ Сулейманов Шамонин Нгамале Макаров 72’ 65’ Голенков Мохеби 65’ Прохин Миронов 64’ Прохин 56’ Комаров Тарасов 2 тайм Перерыв Фернандес Скопинцев 43’ Осипенко 42’ 29’ Мелехин Сергеев

23’ Динамо Лунев, Фернандес, Осипенко, Кутицкий, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев Запасные: Окишор, Скопинцев, Александров, Зайдензаль, Лаксальт, Смелов, Макаров, Боков, Маухуб, Лещук, Гагнидзе, Бабаев 1 тайм Ростов: Ятимов, Комаров, Лангович, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Кучаев, Прохин, Сулейманов, Голенков Запасные: Бабакин, Миронов, Тарасов, Мохеби, Жбанов, Семенчук, Азнауров, Байрамян, Шанталий, Одоевский, Аджаса, Шамонин

Премьер-лига. 2 тур 26 июля 16:00, Ozon Арена Краснодар Завершен 1 - 2 Локомотив Матч окончен Кобнан Дэвид

90’ +4’ 90’ +2’ Митрюшкин 80’ Батраков

77’ Батраков Сантос 77’ Виктор Са Сантос 74’ Черников Козлов 73’ Петров Дж. Гонсалес 73’ 73’ Воробьев Комличенко 68’ Ненахов Фассон 68’ Бакаев Самошников Батчи Кобнан Дэвид 57’ Кривцов Дуглас 57’ 2 тайм Перерыв 38’ Воробьев 34’ Батраков

Диего Коста 33’ Краснодар Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Кривцов, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба Запасные: Сантос, Жубал, Дж. Гонсалес, Козлов, Перрен, Кобнан Дэвид, Голиков, Хмарин, Корякин, Дуглас, Ленини 1 тайм Локомотив: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Руденко, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев Запасные: Фассон, Сарвели, Погостнов, Лантратов, Ньямси, Самошников, Мялковский, Веселов, Салтыков, Годяев, Комличенко

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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