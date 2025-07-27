Чемпионат России. «Зенит» упустил победу над «Рубином», ЦСКА был сильнее «Ахмата», «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

В Мир РПЛ прошли матчи 2-го тура.
В пятницу «Крылья Советов» победили «Пари НН» (2:0).
В субботу «Спартак» при двух удалениях на своем поле был разгромлен «Балтикой» (0:3), московское «Динамо» дома обыграло «Ростов» (1:0), «Краснодар» дома уступил «Локомотиву» (1:2).
В воскресенье ЦСКА дома был сильнее «Ахмата» (2:1), «Зенит» в гостях упустил победу над «Рубином» (2:2).
Чемпионат России
2-й тур
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Алвес, Алеррандро
Запасные: Бесаев, Рядно, Мусаев, Келвен, Абдулкадыров, Лукин, Тороп, Койта, Глебов, Бандикян
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Тодорович, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Мансилья, Конате
Запасные: Гаджиев, Шелия, Шатара, Уциев, Талаль, Мелкадзе, Сидоров, Заре, Якуев, Самородов, Магомедов
Оренбург
Овсянников, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Квеквескири, Камилов, Томпсон, Ведерников, Зотов, Гюрлюк, Савельев
Запасные: Хотулев, Болотов, Барановский, Ревазов, Ломакин, Гузина, Сыщенко, Ходанович, Бубанья, Сысуев, Оганесян, Сахархизан
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Пальцев, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов
Запасные: Гаджиев, Ахмедов, Акаев, Магомедов, Помешкин, Хоссейннежад, Джабраилов, Волк
Рубин
Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Ходжа, Йочич, Рожков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Ломовицкий, Мукба, Васильев, Ежов, Иву, Ходжа, Йочич, Нигматуллин, Нижегородов, Грицаенко, Шабанхаджай, Апшацев
Зенит:
Латышонок, Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Мантуан, Барриос, Глушенков, Жерсон, Мостовой, Педро, Кассьерра
Запасные: Адамов, Алип, Шилов, Мостовой, Адамов, Кержаков, Глушенков, Жерсон, Лобов, Михайлов, Ерохин, Соболев
Крылья Советов
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков
Запасные: Фролов, Рассказов, Олейников, Марин, Витюгов, Игнатенко, Солдатенков, Евгеньев, Кокарев, Баняц, Бобер, Иванисеня
Пари НН:
Лукьянов, Кастильо, Карич, Александров, Шнапцев, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Боселли, Карапузов, Грулев
Запасные: Ермаков, Лапинский, Кошкин, Калинский, Олусегун, Крашевский, Бреславцев, Каккоев, Ивлев, Весино
Спартак
Максименко, Мангаш, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Заболотный
Запасные: Зорин, Угальде, Довбня, Хлусевич, Гузиев, Дмитриев, Зобнин, Гарсия, Помазун, Рябчук, Дуарте, Пруцев
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Йенне, Любаков, Обонин, Мурид, Филин, Чивич, Ковач, Никитин, Стефанович, Оффор, Мохаммад, Ковалев
Динамо
Лунев, Фернандес, Осипенко, Кутицкий, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Окишор, Скопинцев, Александров, Зайдензаль, Лаксальт, Смелов, Макаров, Боков, Маухуб, Лещук, Гагнидзе, Бабаев
Ростов:
Ятимов, Комаров, Лангович, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Кучаев, Прохин, Сулейманов, Голенков
Запасные: Бабакин, Миронов, Тарасов, Мохеби, Жбанов, Семенчук, Азнауров, Байрамян, Шанталий, Одоевский, Аджаса, Шамонин
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Кривцов, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Сантос, Жубал, Дж. Гонсалес, Козлов, Перрен, Кобнан Дэвид, Голиков, Хмарин, Корякин, Дуглас, Ленини
Локомотив:
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Руденко, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев
Запасные: Фассон, Сарвели, Погостнов, Лантратов, Ньямси, Самошников, Мялковский, Веселов, Салтыков, Годяев, Комличенко
Сочи
Рудаков, Макарчук, Алвес, Осипов, Заика, Сааведра, Коваленко, Зиньковский, Крамарич, Ежов, Гуарирапа
Запасные: Игнатов, Чирков, Магаль, Кайнов, Корнеев, Барт, Федоров, Аберден, Васильев, Дегтев
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Эшковал, Бакаев, Кузьмин, Тавареш, Базилевский, Данилин, Хосонов, Дмитриев, Тереховский, Шершов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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