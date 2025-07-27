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  • Чемпионат России. «Зенит» упустил победу над «Рубином», ЦСКА был сильнее «Ахмата», «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью
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Чемпионат России. «Зенит» упустил победу над «Рубином», ЦСКА был сильнее «Ахмата», «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

В Мир РПЛ прошли матчи 2-го тура.

В пятницу «Крылья Советов» победили «Пари НН» (2:0).

В субботу «Спартак» при двух удалениях на своем поле был разгромлен «Балтикой» (0:3), московское «Динамо» дома обыграло «Ростов» (1:0), «Краснодар» дома уступил «Локомотиву» (1:2).

В воскресенье ЦСКА дома был сильнее «Ахмата» (2:1), «Зенит» в гостях упустил победу над «Рубином» (2:2).

Чемпионат России

2-й тур

Премьер-лига. 2 тур
27 июля 12:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
2 - 1
Ахмат
Матч окончен
90’
Касинтура   Заре
86’
Тодорович
Обляков   Койта
76’
76’
Тодорович
75’
Мансилья   Гаджиев
69’
Исмаэл   Талаль
Алеррандро   Мусаев
68’
Обляков
58’
54’
Гандри
Гайич
51’
Шуманский   Глебов
49’
46’
Садулаев   Самородов
46’
Конате   Мелкадзе
2тайм
Перерыв
  Круговой
45’
+3’
  Круговой
45’
+2’
Мойзес
40’
15’
  Мансилья
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Алвес, Алеррандро
Запасные: Бесаев, Рядно, Мусаев, Келвен, Абдулкадыров, Лукин, Тороп, Койта, Глебов, Бандикян
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Тодорович, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Мансилья, Конате
Запасные: Гаджиев, Шелия, Шатара, Уциев, Талаль, Мелкадзе, Сидоров, Заре, Якуев, Самородов, Магомедов
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Премьер-лига. 2 тур
27 июля 14:30, Газовик
Оренбург
Завершен
1 - 1
Динамо Махачкала
Матч окончен
Савельев   Сахархизан
90’
+2’
90’
+1’
Помешкин   Джабраилов
90’
+1’
Сундуков
86’
Агаларов   Магомедов
Касимов   Хотулев
86’
  Савельев
74’
64’
Сердеров   Помешкин
60’
Сердеров
Гюрлюк   Гузина
56’
49’
  Хоссейннежад
46’
Зинович   Хоссейннежад
Томпсон   Бубанья
46’
Камилов   Болотов
46’
2тайм
Перерыв
Камилов
38’
Оренбург
Овсянников, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Квеквескири, Камилов, Томпсон, Ведерников, Зотов, Гюрлюк, Савельев
Запасные: Хотулев, Болотов, Барановский, Ревазов, Ломакин, Гузина, Сыщенко, Ходанович, Бубанья, Сысуев, Оганесян, Сахархизан
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Пальцев, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов
Запасные: Гаджиев, Ахмедов, Акаев, Магомедов, Помешкин, Хоссейннежад, Джабраилов, Волк
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Премьер-лига. 2 тур
27 июля 17:00, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
2 - 2
Зенит
Матч окончен
Иванов
90’
+5’
Ходжа   Зотов
90’
+3’
Иву   Иванов
90’
+3’
  Даку
90’
Шабанхаджай   Чумич
86’
86’
Жерсон   Вега
85’
Мостовой   Горшков
53’
Дркушич
  Ходжа
47’
Грицаенко   Юкич
46’
Йочич   Безруков
46’
46’
Глушенков   Гонду
2тайм
Перерыв
Кабутов
45’
+3’
36’
  Кассьерра
11’
  Мостовой
Рубин
Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Ходжа, Йочич, Рожков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Ломовицкий, Мукба, Васильев, Ежов, Иву, Ходжа, Йочич, Нигматуллин, Нижегородов, Грицаенко, Шабанхаджай, Апшацев
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Мантуан, Барриос, Глушенков, Жерсон, Мостовой, Педро, Кассьерра
Запасные: Адамов, Алип, Шилов, Мостовой, Адамов, Кержаков, Глушенков, Жерсон, Лобов, Михайлов, Ерохин, Соболев
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Премьер-лига. 2 тур
25 июля 16:00, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
Пари НН
Матч окончен
  Фернандо
90’
+7’
Печенин
90’
+6’
Раков   Игнатенко
90’
+3’
  Раков
90’
+1’
Ороз   Солдатенков
81’
Сутормин   Рассказов
80’
79’
Боселли
78’
Лесовой   Весино
Рахманович   Баняц
69’
Хубулов   Марин
69’
67’
Грулев   Ивлев
57’
Вешнер Тичич   Калинский
53’
Александров
46’
Шнапцев   Каккоев
46’
Карапузов   Олусегун
2тайм
Перерыв
Хубулов
22’
Крылья Советов
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков
Запасные: Фролов, Рассказов, Олейников, Марин, Витюгов, Игнатенко, Солдатенков, Евгеньев, Кокарев, Баняц, Бобер, Иванисеня
1тайм
Пари НН:
Лукьянов, Кастильо, Карич, Александров, Шнапцев, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Боселли, Карапузов, Грулев
Запасные: Ермаков, Лапинский, Кошкин, Калинский, Олусегун, Крашевский, Бреславцев, Каккоев, Ивлев, Весино
Подробнее
Премьер-лига. 2 тур
26 июля 12:00, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
0 - 3
Балтика
Матч окончен
85’
  Титков
79’
  Оффор
72’
Мендель   Мурид
71’
Петров
66’
Александр Хиль   Оффор
66’
Петров   Йенне
Барко   Пруцев
65’
Мартинс Перейра   Угальде
65’
Маркиньос
58’
56’
Саусь
Литвинов   Дуарте
55’
Денисов   Хлусевич
54’
49’
  Саусь
2тайм
Перерыв
Умяров
45’
+8’
Мангаш
45’
+6’
Маркиньос
44’
38’
Бевеев   Чивич
37’
Александр Хиль
17’
Бевеев
Солари   Гарсия
15’
Заболотный
11’
Спартак
Максименко, Мангаш, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Заболотный
Запасные: Зорин, Угальде, Довбня, Хлусевич, Гузиев, Дмитриев, Зобнин, Гарсия, Помазун, Рябчук, Дуарте, Пруцев
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Йенне, Любаков, Обонин, Мурид, Филин, Чивич, Ковач, Никитин, Стефанович, Оффор, Мохаммад, Ковалев
Подробнее
Премьер-лига. 2 тур
26 июля 14:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
1 - 0
Ростов
Матч окончен
Глебов
87’
Гладышев   Зайдензаль
82’
Сергеев   Маухуб
82’
78’
Лангович   Байрамян
78’
Сулейманов   Шамонин
Нгамале   Макаров
72’
65’
Голенков   Мохеби
65’
Прохин   Миронов
64’
Прохин
56’
Комаров   Тарасов
2тайм
Перерыв
Фернандес   Скопинцев
43’
Осипенко
42’
29’
Мелехин
  Сергеев
23’
Динамо
Лунев, Фернандес, Осипенко, Кутицкий, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Окишор, Скопинцев, Александров, Зайдензаль, Лаксальт, Смелов, Макаров, Боков, Маухуб, Лещук, Гагнидзе, Бабаев
1тайм
Ростов:
Ятимов, Комаров, Лангович, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Кучаев, Прохин, Сулейманов, Голенков
Запасные: Бабакин, Миронов, Тарасов, Мохеби, Жбанов, Семенчук, Азнауров, Байрамян, Шанталий, Одоевский, Аджаса, Шамонин
Подробнее
Премьер-лига. 2 тур
26 июля 16:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
1 - 2
Локомотив
Матч окончен
  Кобнан Дэвид
90’
+4’
90’
+2’
Митрюшкин
80’
  Батраков
77’
Батраков
Сантос
77’
Виктор Са   Сантос
74’
Черников   Козлов
73’
Петров   Дж. Гонсалес
73’
73’
Воробьев   Комличенко
68’
Ненахов   Фассон
68’
Бакаев   Самошников
Батчи   Кобнан Дэвид
57’
Кривцов   Дуглас
57’
2тайм
Перерыв
38’
Воробьев
34’
  Батраков
Диего Коста
33’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Кривцов, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Сантос, Жубал, Дж. Гонсалес, Козлов, Перрен, Кобнан Дэвид, Голиков, Хмарин, Корякин, Дуглас, Ленини
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Руденко, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев
Запасные: Фассон, Сарвели, Погостнов, Лантратов, Ньямси, Самошников, Мялковский, Веселов, Салтыков, Годяев, Комличенко
Подробнее
Премьер-лига. 2 тур
26 июля 17:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
0 - 4
Акрон
Матч окончен
88’
Неделчару
87’
Бакаев   Дмитриев
78’
Р. Фернандес   Эшковал
60’
Болдырев   Кузьмин
60’
Джурасович   Хосонов
60’
Пестряков   Бакаев
57’
Дзюба
Васильев
55’
Зиньковский   Аберден
46’
Ежов   Васильев
46’
Коваленко   Игнатов
46’
Макарчук   Магаль
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Дзюба
Макарчук
21’
13’
  Болдырев
11’
  Джурасович
5’
  Пестряков
Сочи
Рудаков, Макарчук, Алвес, Осипов, Заика, Сааведра, Коваленко, Зиньковский, Крамарич, Ежов, Гуарирапа
Запасные: Игнатов, Чирков, Магаль, Кайнов, Корнеев, Барт, Федоров, Аберден, Васильев, Дегтев
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Эшковал, Бакаев, Кузьмин, Тавареш, Базилевский, Данилин, Хосонов, Дмитриев, Тереховский, Шершов
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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