«Реал» был готов выплатить Алабе часть зарплаты за последний сезон, чтобы защитник ушел. Давид, получающий 22,5 млн евро до вычета налогов, хочет всю сумму

Давид Алаба не хочет покидать «Реал».

Мадридский клуб хотел расстаться с 33-летним защитником и был готов выплатить ему часть зарплаты за последний сезон, чтобы тот ушел. Однако Алаба, получающий 22,5 млн евро до вычета налогов, хочет всю сумму, сообщает As.

«Реал» не собирается выплачивать ему полную сумму при расторжении контракта, поэтому остается только два варианта: либо кто-то его купит, либо защитник останется.

Подробную статистику Алабы, у которого остался год по контракту, можно изучить здесь .

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