Аллегри – лучший тренер сентября в Серии А. «Милан» победил в трех матчах с общим счетом 6:1
Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А.
В сентябре «Милан» под руководством 58-летнего специалиста одержал в лиге 3 победы – над «Болоньей» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1).
Сейчас «россонери» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата.
Приз месяца Аллегри присудило жюри, состоящее из руководителей спортивных СМИ. Тренер миланцев получит награду перед матчем с «Фиорентиной» 19 октября.
Как вам дерби?21949 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Серии А
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости