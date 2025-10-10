Аллегри – лучший тренер сентября в Серии А. «Милан» победил в трех матчах с общим счетом 6:1

Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А.

В сентябре «Милан » под руководством 58-летнего специалиста одержал в лиге 3 победы – над «Болоньей» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1).

Сейчас «россонери» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата.

Приз месяца Аллегри присудило жюри, состоящее из руководителей спортивных СМИ. Тренер миланцев получит награду перед матчем с «Фиорентиной» 19 октября.