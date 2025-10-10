Онопко про РПЛ: «Лимит точно должен быть. Раньше приезжавшие футболисты были одними из лучших в Европе. Кисляк хорошо вырос благодаря Пьяничу»

Виктор Онопко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«Раньше футболисты, которые приезжали, были одними из лучших в Европе. Когда я в ЦСКА работал, у нас были бразильцы отличные, их в сборную вызывали.

Шведы были хорошие – Вернблум и Эльм , сербы Тошич , Красич , босниец Рахимич. Это было полезно для развития футбола.

Когда хороший иностранец высокого уровня приезжает в чемпионат, то наши игроки рядом с ним растут, прибавляют. Это на моих глазах все было. Тот же Кисляк благодаря Пьяничу хорошо вырос.

Лимит точно должен быть», – сказал тренер «Ростова» Виктор Онопко.