Онопко про РПЛ: «Лимит точно должен быть. Раньше приезжавшие футболисты были одними из лучших в Европе. Кисляк хорошо вырос благодаря Пьяничу»
Виктор Онопко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».
«Раньше футболисты, которые приезжали, были одними из лучших в Европе. Когда я в ЦСКА работал, у нас были бразильцы отличные, их в сборную вызывали.
Шведы были хорошие – Вернблум и Эльм, сербы Тошич, Красич, босниец Рахимич. Это было полезно для развития футбола.
Когда хороший иностранец высокого уровня приезжает в чемпионат, то наши игроки рядом с ним растут, прибавляют. Это на моих глазах все было. Тот же Кисляк благодаря Пьяничу хорошо вырос.
Лимит точно должен быть», – сказал тренер «Ростова» Виктор Онопко.
Как вам дерби?21946 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости