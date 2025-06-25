Алаба уйдет из «Реала» в следующем году бесплатно. «Мадрид» не продлит контракт с защитником, чтобы не тратить 19,5 млн евро на зарплату (As)
Давид Алаба, вероятно, проведет последний сезон в «Реале».
Контракт австрийского защитника, которому 24 июня исполнилось 33 года, истекает в следующем году.
Как передает As, «Реал» не станет предлагать ему продление контракта. Алаба является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, и клуб хочет освободить эту часть зарплатной ведомости – 19,5 миллиона евро за сезон.
Сообщается, что роль Давида в команде понизится до пятого центрального защитника после Антонио Рюдигера, Дина Хейсена, Эдера Милитао и Рауля Асенсио.
Кроме того, травма колена и последующая операция мешают его возвращению на прежний уровень. Защитнику по-прежнему требуется время, когда он сможет вернуться к полноценной игре.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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