Алаба уйдет из «Реала» в следующем году бесплатно. «Мадрид» не продлит контракт с защитником, чтобы не тратить 19,5 млн евро на зарплату (As)

Давид Алаба, вероятно, проведет последний сезон в «Реале».

Контракт австрийского защитника, которому 24 июня исполнилось 33 года, истекает в следующем году.

Как передает As, «Реал » не станет предлагать ему продление контракта. Алаба является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, и клуб хочет освободить эту часть зарплатной ведомости – 19,5 миллиона евро за сезон.

Сообщается, что роль Давида в команде понизится до пятого центрального защитника после Антонио Рюдигера , Дина Хейсена, Эдера Милитао и Рауля Асенсио .

Кроме того, травма колена и последующая операция мешают его возвращению на прежний уровень. Защитнику по-прежнему требуется время, когда он сможет вернуться к полноценной игре.