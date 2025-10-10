Алонсо говорил Эндрику об ограниченном игровом времени в этом сезоне. Бразилец решил остаться в «Реале» (The Athletic)

Хаби Алонсо не гарантировал Эндрику игровое время.

В этом сезоне 19-летний бразилец еще не провел ни одного матча за «Реал» в Ла Лиге.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо объяснял футболисту, что ему будет сложно получать постоянное игровое время в этом сезоне, однако Эндрик все равно решил остаться в «Реале », об этом сообщил The Athletic.

Свой прошлый матч бразилец провел в мае в Ла Лиге против «Севильи» (2:0).