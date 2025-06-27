Алаба пропустит месяц. У защитника «Реала» травма икроножной мышцы

Давид Алаба в очередной раз получил травму.

«Реал » объявил о том, что у защитника выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги.

По данным журналистки Аранчи Родригес, футболист сборной Австрии пропустит ближайший месяц.

В минувшем сезоне Алаба провел лишь семь матчей в Ла Лиге , в позапрошлом – 14. Статистику 33-летнего защитника можно изучить здесь .