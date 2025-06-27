Алаба пропустит месяц. У защитника «Реала» травма икроножной мышцы
Давид Алаба в очередной раз получил травму.
«Реал» объявил о том, что у защитника выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги.
По данным журналистки Аранчи Родригес, футболист сборной Австрии пропустит ближайший месяц.
В минувшем сезоне Алаба провел лишь семь матчей в Ла Лиге, в позапрошлом – 14. Статистику 33-летнего защитника можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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