У Ольмо дискомфорт в икроножной мышце, не исключен разрыв. Хавбек «Барсы» не сыграет с Грузией
Дани Ольмо получил повреждение в расположении сборной Испании.
Полузащитник не смог завершить сегодняшнюю тренировку перед поездкой в Эльче из-за дискомфорта в икроножной мышце.
Завтра испанцы примут Грузию в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.
Луис де ла Фуэнте сообщил на предматчевой пресс-конференции, что Ольмо не тренировался всю неделю из-за различных проблем. Уже через 15 минут после начала пятничной тренировки он почувствовал дискомфорт. Не исключен разрыв в икроножной мышце, в связи чем игроку предстоит пройти обследование.
Вероятно, что теперь футболист вернется в расположение «Барселоны».
Как вам дерби?21946 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости