У Ольмо дискомфорт в икроножной мышце, не исключен разрыв. Хавбек «Барсы» не сыграет с Грузией

Дани Ольмо получил повреждение в расположении сборной Испании.

Полузащитник не смог завершить сегодняшнюю тренировку перед поездкой в ​​Эльче из-за дискомфорта в икроножной мышце.

Завтра испанцы примут Грузию в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

Луис де ла Фуэнте сообщил на предматчевой пресс-конференции, что Ольмо не тренировался всю неделю из-за различных проблем. Уже через 15 минут после начала пятничной тренировки он почувствовал дискомфорт. Не исключен разрыв в икроножной мышце, в связи чем игроку предстоит пройти обследование.

Вероятно, что теперь футболист вернется в расположение «Барселоны».