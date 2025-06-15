Зарема о «Спартаке»: «Ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы, тащат с рынка весь ненужный шлак. Мевля, Толстый Вилли, Заболотный – кто следующий неликвид на вход?»

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

«Такое ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде , продолжили Таварешем и Мединой , добавили Толстого Вилли (Виллиана Жозе – Спортс”), Абену и Довбню, зачем-то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным.

Интересно, кто следующий неликвид на вход?» – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.