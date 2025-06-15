Зарема о «Спартаке»: «Ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы, тащат с рынка весь ненужный шлак. Мевля, Толстый Вилли, Заболотный – кто следующий неликвид на вход?»
Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».
«Такое ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, добавили Толстого Вилли (Виллиана Жозе – Спортс”), Абену и Довбню, зачем-то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным.
Интересно, кто следующий неликвид на вход?» – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?21070 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости