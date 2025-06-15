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Зарема о «Спартаке»: «Ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы, тащат с рынка весь ненужный шлак. Мевля, Толстый Вилли, Заболотный – кто следующий неликвид на вход?»

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

«Такое ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, добавили Толстого Вилли (Виллиана Жозе – Спортс”), Абену и Довбню, зачем-то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным.

Интересно, кто следующий неликвид на вход?» – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoАнтон Заболотный
logoАлександр Довбня
logoВиллиан Жозе
logoМиенти Абена
logoОлег Малышев
logoРикарду Мангаш
logoКейта Бальде
logoХесус Медина
logoпремьер-лига Россия
logoТомаш Тавареш
Павел Жданов
logoМиха Мевля
logoЗарема Салихова
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