«Зарема в адеквате, в переговорах с ней можно найти золотую середину. Федун поименно знал каждого игрока академии. Спроси сейчас руководство – знают хоть кого?» Агент Шпинев о «Спартаке»
– В прошлом году вы вели переговоры со «Спартаком» о продлении контракта Джикии. Почему в итоге не договорились?
– На первой встрече осенью 2023-го года Малышев (гендиректор «Спартака» – Спортс’‘) сказал: «Мы готовы продлить контракт с Георгием на ваших условиях хоть сейчас. Но давайте немного подождем – пусть результаты устаканятся».
Я вышел из переговорной офиса «Спартака» с удивлением: «Неужели есть такие добрые и порядочные люди?» Я был уверен, что все будет хорошо. Но зимой риторика «Спартака» вдруг сменилась: конфликт Георгия и Абаскаля стал видим глазу, и Малышев начал предлагать нам аренду – чтобы Георгий не сидел всю весну на лавке.
– Почему отказались?
– Георгий не захотел уходить из клуба, который полюбил всей душой. Он принял решение остаться, чтобы выгрызть место в основе. Но мы получили то, что получили. Все, о чем мы говорили на встрече – умножилось на ноль. Я понимаю: «Лукойл» – огромная компания со сложной структурой. Кто для них Вадим Шпинев?
– С Федуном было легче общаться?
– Признаюсь: не знаком с ним. Я общался с Заремой. Она своенравный человек с собственным мнением, но в переговорах с ней можно найти золотую середину и на что-то выйти. Она в адеквате.
А Федун, кстати, поименно знал каждого футболиста академии – он был в теме. Спроси сейчас руководство «Спартака» – знают ли они хоть кого-то? – сказал агент Вадим Шпинев.