Агент Георгия Джикии рассказал о том, как шли переговоры со «Спартаком».

– В прошлом году вы вели переговоры со «Спартаком» о продлении контракта Джикии. Почему в итоге не договорились?

– На первой встрече осенью 2023-го года Малышев (гендиректор «Спартака» – Спортс’‘) сказал: «Мы готовы продлить контракт с Георгием на ваших условиях хоть сейчас. Но давайте немного подождем – пусть результаты устаканятся».

Я вышел из переговорной офиса «Спартака» с удивлением: «Неужели есть такие добрые и порядочные люди?» Я был уверен, что все будет хорошо. Но зимой риторика «Спартака» вдруг сменилась: конфликт Георгия и Абаскаля стал видим глазу, и Малышев начал предлагать нам аренду – чтобы Георгий не сидел всю весну на лавке.

– Почему отказались?

– Георгий не захотел уходить из клуба, который полюбил всей душой. Он принял решение остаться, чтобы выгрызть место в основе. Но мы получили то, что получили. Все, о чем мы говорили на встрече – умножилось на ноль. Я понимаю: «Лукойл» – огромная компания со сложной структурой. Кто для них Вадим Шпинев ?

– С Федуном было легче общаться?

– Признаюсь: не знаком с ним. Я общался с Заремой . Она своенравный человек с собственным мнением, но в переговорах с ней можно найти золотую середину и на что-то выйти. Она в адеквате.

А Федун, кстати, поименно знал каждого футболиста академии – он был в теме. Спроси сейчас руководство «Спартака» – знают ли они хоть кого-то? – сказал агент Вадим Шпинев.