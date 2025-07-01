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Зарема о переходе Заболотного: «Добро пожаловать в санаторий «Спартак». Главное – вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры, не пропускать завтраки»

Зарема Салихова высказалась о переходе Антона Заболотного в «Спартак».

34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.

«Наконец-то у Малышева и Жданова появился социальный проект – «Спартаковское долголетие» (спойлер: молодым тут не место).

Как только игроку исполняется 30 лет, а в особых случаях и больше, то позвонить могут любому футболисту вне зависимости от команды, в которой он выступал до этого.

Здесь рады каждому! Довбня не даст соврать.

Главное – вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки – и добро пожаловать в санаторий «Спартак», – сказал Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoЗарема Салихова
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Заболотный
logoСпартак
logoОлег Малышев
logoАлександр Довбня
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