Зарема Салихова высказалась о переходе Антона Заболотного в «Спартак».

34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.

«Наконец-то у Малышева и Жданова появился социальный проект – «Спартаковское долголетие» (спойлер: молодым тут не место).

Как только игроку исполняется 30 лет, а в особых случаях и больше, то позвонить могут любому футболисту вне зависимости от команды, в которой он выступал до этого.

Здесь рады каждому! Довбня не даст соврать.

Главное – вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки – и добро пожаловать в санаторий «Спартак», – сказал Зарема Салихова , жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?