Зарема о переходе Заболотного: «Добро пожаловать в санаторий «Спартак». Главное – вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры, не пропускать завтраки»
Зарема Салихова высказалась о переходе Антона Заболотного в «Спартак».
34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.
«Наконец-то у Малышева и Жданова появился социальный проект – «Спартаковское долголетие» (спойлер: молодым тут не место).
Как только игроку исполняется 30 лет, а в особых случаях и больше, то позвонить могут любому футболисту вне зависимости от команды, в которой он выступал до этого.
Здесь рады каждому! Довбня не даст соврать.
Главное – вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки – и добро пожаловать в санаторий «Спартак», – сказал Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?3038 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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