Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»

Марко Николич высказался о причинах своего ухода из ЦСКА в АЕК.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда нужно было двигаться дальше.

Мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10% из-за увеличения налогов с 15 до 22% и изменения курса рубля – это не проблема, но…

Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев. К тому же в контракте был пункт об отступных», – сказал Николич .