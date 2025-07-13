Генич о лете-2025: «Такое комичное. Не удивился бы, если бы Челестини по примеру Николича сказал: «Всем спасибо, я поехал. У меня трофей есть. Семейные обстоятельства»

Константин Генич пошутил насчет будущего Фабио Челестини в ЦСКА.

В субботу армейцы под его руководством обыграли «Краснодар» (1:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

«Лето 2025 года в российском футболе такое комичное. Для кого-то трагичное, конечно. Столько разного произошло, что я бы, например, не удивился, что после этого трофея по примеру Николича Челестини бы сказал: «Всем спасибо, я поехал. У меня трофей есть. Семейные обстоятельства» (смеется).

Но он и Братский кубок взял, и Media х Pro Cup, и Суперкубок вот. Не дай бог. Летом 2025-го в российском футболе всякое можно ожидать», — сказал комментатор.