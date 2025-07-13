Пономарев о победе ЦСКА в Суперкубке: «Это все еще на багаже Николича. Никаких изменений не произошло, только Шуманского поставили в основу»

Владимир Пономарев оценил победу ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

В субботу красно-синие обыграли «Краснодар » (1:0).

— Армейцы в порядке, хотя скорее «Краснодар» в беспорядке. У них не было ничего интересного, ничего не могли сделать с армейской обороной. Мусаеву будет трудно с ними работать.

Армейцы очень здорово собрались, настроились на эту игру, действовали очень дисциплинированно. Каждый выполнял свои функциональные обязанности на 100%. То, что они сделали – это подарок для всех болельщиков. Показали себя с лучшей стороны.

Оборона и полузащита в порядке. В нападении страдаем. Надо обязательно искать нападающего. Впереди нет ничего опасного, только полузащита может. Хорошо сыграл белорусский нападающий [Шуманский ], его надо использовать, хороший парень. Все впереди, но команда на правильном пути.

— Видна работа Челестини, или это все‑таки больше остатки работы Николича?

— Конечно, это все еще на старом багаже команды, потому что никаких изменений не произошло. Только Шуманского поставили в основной состав, хороший мальчишка, его надо обязательно ставить вперед. Работа еще ведется, положительный фактор есть, — сказал бывший защитник ЦСКА .