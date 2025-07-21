«Аталанта» не продаст Лукмана «Интеру» дешевле 50 млн евро. На хавбека также претендуют «Атлетико» и «Наполи»
«Аталанта» продаст Адемолу Лукмана не менее чем за 50 млн евро плюс бонусы.
Ранее «Интер» предложил за хавбека 40 млн, но бергамаски ответили отказом, добавив, что аренда с обязательным выкупом их тем более не устроит, сообщает Сorriere dello Sport.
По данным источника, «Аталанта» также недовольна тем, что «Интер» сначала обратился к агентам Лукмана, а не к клубу напрямую. Бергамаски не намерены снижать цену, поскольку на 27-летнего игрока сборной Нигерии также претендуют «Атлетико» и «Наполи».
В прошлом сезоне с 15 голами в 31 матче Лукман разделил 3-е место в гонке бомбардиров Серии А. Также на его счету 5 мячей в 7 играх Лиги чемпионов.
Кого в АПЛ уволят первым?995 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Сorriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости