«Интер» интересуется Лукманом и готов заплатить «Аталанте» 40 млн евро. С форвардом уже договорились
Адемола Лукман может перейти в «Интер».
Нападающий «Аталанты» является главной трансферной целью миланцев для усиления атаки, сообщает Джанлука Ди Марцио.
«Нерадзурри» готовы заплатить за 27-летнего игрока 40 миллионов евро. С самим нигерийцем уже достигнута договоренность.
В прошедшем сезоне Серии А Лукман провел 31 матч, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18965 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости