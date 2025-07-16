«Интер» интересуется Лукманом и готов заплатить «Аталанте» 40 млн евро. С форвардом уже договорились

Адемола Лукман может перейти в «Интер».

Нападающий «Аталанты» является главной трансферной целью миланцев для усиления атаки, сообщает Джанлука Ди Марцио.

«Нерадзурри» готовы заплатить за 27-летнего игрока 40 миллионов евро. С самим нигерийцем уже достигнута договоренность.

В прошедшем сезоне Серии А Лукман провел 31 матч, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .