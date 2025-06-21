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«Аталанта» предложила 17 млн евро и бонусы за вингера «Саутгемптона» Сулеману. По Лукману «Наполи» и «Атлетико» к бергамаскам не обращались

«Аталанта» хочет купить Камаля Сулеману.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, бергамаски уже предложили за вингера 17 млн евро плюс бонусы. «Саутгемптон» хочет, чтобы фиксированная часть составляла 20 млн.

По Адемоле Лукману «Аталанта» предложений не получала. «Наполи» интересовался вингером, но ни во что конкретное это не переросло. Также сообщалось, что нигериец привлекает «Атлетико».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
возможные трансферы
logoАталанта
logoАтлетико
logoСаутгемптон
logoАдемола Лукман
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logoЛа Лига
logoКамаль Сулемана
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