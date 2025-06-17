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«Атлетико» готов побороться с «Наполи» за Лукмана. «Аталанта» требует за форварда 60 млн евро (Corriere dello Sport)

«Атлетико» может подписать Адемолу Лукмана.

По информации Corriere dello Sport, мадридский клуб очень заинтересован в подписании форварда «Аталанты» и готов побороться за него с «Наполи».

Сообщается, что «Аталанта» по-прежнему требует за Лукмана 60 миллионов евро и настаивает на этой сумме.

В минувшем сезоне Серии А нигериец забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче. Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
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logoАтлетико
logoНаполи
logoАдемола Лукман
logoсерия А Италия
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