«Атлетико» готов побороться с «Наполи» за Лукмана. «Аталанта» требует за форварда 60 млн евро (Corriere dello Sport)

«Атлетико» может подписать Адемолу Лукмана.

По информации Corriere dello Sport, мадридский клуб очень заинтересован в подписании форварда «Аталанты» и готов побороться за него с «Наполи ».

Сообщается, что «Аталанта » по-прежнему требует за Лукмана 60 миллионов евро и настаивает на этой сумме.

В минувшем сезоне Серии А нигериец забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче. Его статистику можно изучить здесь .