«Интер» предложил 40 млн евро за Лукмана. «Аталанту» это не устраивает, но миланцы договорились с форвардом и не намерены платить больше
«Интер» сделал первое предложение по Адемоле Лукману.
Миланский клуб предложил «Аталанте» 40 миллионов евро за нападающего в ходе сегодняшнего телефонного разговора, сообщает Sky Sport.
Предложенные условия не устраивают бергамасков, но «Интер» уже договорился с самим игроком и не намерен платить больше.
В прошедшем сезоне Серии А Лукман провел 31 матч, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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