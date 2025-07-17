«Интер» предложил 40 млн евро за Лукмана. «Аталанту» это не устраивает, но миланцы договорились с форвардом и не намерены платить больше

«Интер» сделал первое предложение по Адемоле Лукману.

Миланский клуб предложил «Аталанте» 40 миллионов евро за нападающего в ходе сегодняшнего телефонного разговора, сообщает Sky Sport.

Предложенные условия не устраивают бергамасков, но «Интер » уже договорился с самим игроком и не намерен платить больше.

В прошедшем сезоне Серии А Лукман провел 31 матч, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .