Рамуш – приоритетный вариант для «Милана». Бюджет клуба – 30 млн евро (Саша Тавольери)
«Милану» интересен Гонсалу Рамуш.
24-летний форвард «ПСЖ» – приоритетный вариант для итальянского клуба, сообщает инсайдер Саша Тавольери.
Представители «Милана» ведут переговоры с агентами португальского нападающего, чтобы изучить возможность заключения сделки.
«Милан» располагает бюджетом в 30 млн евро и считает возможным приобретение Рамуша.
В прошлом сезоне футболист поучаствовал в 22 матчах Лиги 1 и забил 10 голов.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Саши Тавольери в X
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