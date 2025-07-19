Рамуш – приоритетный вариант для «Милана». Бюджет клуба – 30 млн евро (Саша Тавольери)

«Милану» интересен Гонсалу Рамуш.

24-летний форвард «ПСЖ » – приоритетный вариант для итальянского клуба, сообщает инсайдер Саша Тавольери.

Представители «Милана » ведут переговоры с агентами португальского нападающего, чтобы изучить возможность заключения сделки.

«Милан» располагает бюджетом в 30 млн евро и считает возможным приобретение Рамуша .

В прошлом сезоне футболист поучаствовал в 22 матчах Лиги 1 и забил 10 голов.