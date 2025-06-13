«Фенербахче» связался с Сон Хын Мином и сделал запрос в «ПСЖ» насчет Рамуша и Ли Кан Ина. Моуринью может помочь их убедить (Fanatik)

Два футболиста «ПСЖ» могут оказаться в чемпионате Турции.

Как сообщает Fanatik, «Фенербахче» сделал запрос по Гонсалу Рамушу и Ли Кан Ину. «ПСЖ » согласен отпустить обоих игроков, но для начала стамбульцам придется убедить их в том, что переезд станет верным шагом.

Важную роль в этом может сыграть главный тренер Жозе Моуринью , к тому же обоих игроков представляет португальский агент Жорже Мендеш.

Также «Фенербахче» работает над приобретением Сон Хын Мина («Тоттенхэм ») по запросу Моуринью. Утверждается, что кореец решил сменить команду после того, как был уволен тренер Эндж Постекоглу, и турки сразу вышли на связь с его представителями. Ему готовы платить вдвое больше, чем он сейчас получает в Лондоне (примерно 12 млн евро).