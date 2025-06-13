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  • «Фенербахче» связался с Сон Хын Мином и сделал запрос в «ПСЖ» насчет Рамуша и Ли Кан Ина. Моуринью может помочь их убедить (Fanatik)
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«Фенербахче» связался с Сон Хын Мином и сделал запрос в «ПСЖ» насчет Рамуша и Ли Кан Ина. Моуринью может помочь их убедить (Fanatik)

Два футболиста «ПСЖ» могут оказаться в чемпионате Турции.

Как сообщает Fanatik, «Фенербахче» сделал запрос по Гонсалу Рамушу и Ли Кан Ину. «ПСЖ» согласен отпустить обоих игроков, но для начала стамбульцам придется убедить их в том, что переезд станет верным шагом.

Важную роль в этом может сыграть главный тренер Жозе Моуринью, к тому же обоих игроков представляет португальский агент Жорже Мендеш.

Также «Фенербахче» работает над приобретением Сон Хын МинаТоттенхэм») по запросу Моуринью. Утверждается, что кореец решил сменить команду после того, как был уволен тренер Эндж Постекоглу, и турки сразу вышли на связь с его представителями. Ему готовы платить вдвое больше, чем он сейчас получает в Лондоне (примерно 12 млн евро).

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26644 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fanatik
возможные трансферы
logoПСЖ
logoТоттенхэм
logoлига 1 Франция
logoФенербахче
logoСон Хын Мин
logoЛи Кан Ин
logoГонсалу Рамуш
logoЖорже Мендеш
деньги
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Турция
logoЭндж Постекоглу
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