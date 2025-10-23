Егоров про выход Жерсона за «Зенит» в концовке матча с «Сочи»: «Это издевательство или нет? Вы покупаете игрока сборной Бразилии, который мог в Саудовскую Аравию перейти, и выпускаете на три минуты»

Дмитрий Егоров недоволен поздним выходом Жерсона в матче с «Сочи».

Полузащитник «Зенита» появился на поле в игре 12-го тура РПЛ (3:0) на 87-й минуте – футболист, не игравший с 23 августа, заменил Педро.

Дмитрий Егоров раскритиковал это решение Сергея Семака.

«Это издевательство или нет? Вы покупаете игрока сборной Бразилии, который мог в Саудовскую Аравию перейти, и выпускаете его на три минуты. Зачем ты выпускаешь игрока за 30 млн на три минуты при счете 3:0?» – заявил президент «Броук Бойз» в шоу «Smol FM» на ВидеоСпортсе’‘ .