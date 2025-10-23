Гайч о ЦСКА: «Мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше»
Адольфо Гайч заявил, что ему не дали проявить себя в ЦСКА.
26-летний нападающий сейчас выступает на правах аренды за «Крылья Советов».
– Ты в аренде в «Крыльях», еще рассчитываешь вернуться в ЦСКА? Или для тебя эта дверь уже окончательно закрыта?
– Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.
– У тебя есть понимание, почему в ЦСКА у тебя все получилось явно не так, как хотелось бы?
– Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды.
Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше, – сказал Гайч.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
