Гайч о ЦСКА: «Мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше»

Адольфо Гайч заявил, что ему не дали проявить себя в ЦСКА.

26-летний нападающий сейчас выступает на правах аренды за «Крылья Советов ».

– Ты в аренде в «Крыльях», еще рассчитываешь вернуться в ЦСКА? Или для тебя эта дверь уже окончательно закрыта?

– Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.

– У тебя есть понимание, почему в ЦСКА у тебя все получилось явно не так, как хотелось бы?

– Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды.

Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше, – сказал Гайч .

Уже шестая аренда Гайча из ЦСКА. Теперь уехал в «Крылья»