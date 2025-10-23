Аль-Хелайфи о победе в ЛЧ: «ПСЖ» отказался от слогана «Мечтай о большем», потому что я сказал: «Это не мечта, а цель». Мы знали, что однажды выиграем ее»
В «ПСЖ» вспомнили, как победа в Лиге чемпионов стала не мечтой, а целью.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи выступил на экономическом факультете Сорбонны.
«Несколько лет назад мы отказались от слогана «Мечтай о большем», потому что я сказал: «Это не мечта, это цель». Мы знали, что однажды выиграем ее», – сказал Аль-Хелайфи.
Аль-Хелайфи о «ПСЖ»: «Неймар, Месси, Мбаппе и Ибрагимович помогли нам выиграть ЛЧ. Мы должны быть благодарны им всю жизнь»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
