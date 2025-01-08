Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»

Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау.

«Он не умеет играть на команду, Консейсау скоро поймет, что в нем нет ничего хорошего, что он годится только для игры на счет 0:0, глупый игрок, у него так уж много качеств.

Он сказал, что новый тренер придал ему энергии. Это показывает, что ему не хватает яиц», – сказал бывший форвард «россонери» во время эфира в TikTok после победы «Милана » над «Интером » в Суперкубке Италии (3:2).

Португальский вингер в соцсети прокомментировал высказывание Кассано двумя эмодзи клоуна: «🤡🤡».