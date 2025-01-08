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  • Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»
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Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»

Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау.

«Он не умеет играть на команду, Консейсау скоро поймет, что в нем нет ничего хорошего, что он годится только для игры на счет 0:0, глупый игрок, у него так уж много качеств.

Он сказал, что новый тренер придал ему энергии. Это показывает, что ему не хватает яиц», – сказал бывший форвард «россонери» во время эфира в TikTok после победы «Милана» над «Интером» в Суперкубке Италии (3:2). 

Португальский вингер в соцсети прокомментировал высказывание Кассано двумя эмодзи клоуна: «🤡🤡». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРафаэл Леау
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАнтонио Кассано
контент
logoИнтер
logoСуперкубок Италии
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