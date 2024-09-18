«Леау провел 7 достойных матчей и 5 лет играл плохо. Он модель, поет, заплетает косички. Некомпетентные люди выдают его за феномен, но быть топ-футболистом – не для него». Кассано о вингере «Милана»
«Де Кетеларе в 10 раз сильнее Леау. Мальдини привел звездного игрока, но Кардинале дал ему от ворот поворот через три минуты. Эти парни прилетели с Луны и хотят быть главными. В футболе так не работает, это не Америка.
Некомпетентные люди выдают Леау за феномен и уничтожают де Кетеларе. В матче с «Венецией» он [Леау] дал результат за 30 минут – и поэтому снова стал звездой и феноменом? Нет, он всегда один и тот же игрок. Переоцененный.
Проблема в том, что бельгиец из «Аталанты» – хороший парень, в то время как другой поет, работает моделью, носит кепку задом наперед, время от времени бегает, и его выдают за феномен.
Это шестой год Леау в «Милане». Я видел маломальскую стабильность от него только в 3-4 месяца перед завоеванием скудетто, остальные пять с половиной лет все было так, как сегодня. Почему я должен называть его звездой или потенциальной звездой, если он провел семь достойных матчей, а затем остальные пять лет играл плохо? Для меня это непостижимо.
Он заплетает косички, становится певцом, а затем и моделью, так что это означает, что быть футболистом высокого уровня – не для него. Он убежден, что он феномен, но это не так», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в эфире передачи Viva El Futbol.
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