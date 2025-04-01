Антонио Кассано: «Леау – это полфутболиста. Пулишич делает то, о чем тот понятия не имеет. У Рафаэла проходит 1 пас из 4, он забил 6 голов»
«Какие-то неудачники, некомпетентные паразиты пытались сказать, что Леау должен играть, что он самый талантливый футболист «Милана». Прекращайте, это совершенно не так. На мой взгляд, Пулишич и Рейндерс – лучшие игроки «Милана». Это они забили 15 голов.
Пулишич работает по всему флангу, умеет врываться в центр, делать голевые передачи, забивать, работать на команду. Он делает все, о чем понятия не имеет Леау.
У Леау проходит один пас из четырех. Он забил всего шесть голов в этом сезоне. Мы здесь собрались для того, чтобы просветить тех, кто не понимает, что действительно означает играть в футбол, любить и уважать этот вид спорта. Толика мастерства не означает, что ты сильный игрок. Леау забил 6 голов.
Люди хотят говорить о Леау, когда Пулишич и Рейндерс забили вдвое больше? Именно они оказывают решающее влияние, а не Рафаэл. Леау – это полфутболиста, вот и все. Почему не говорят про Орсолини, который забил больше Леау? Потому что он зарабатывает 1,5 млн евро в год, а Леау – 8 млн?
Орсолини, Дзакканьи и Лукман – все они лучше Леау», – сказал в эфире шоу Viva el Futbol экс-полузащитник «Милана».
Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»
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