Алонсо о Вальверде: «Совершенный игрок – все делает хорошо, смелый, с лидерскими качествами. Он сильно облегчает мне жизнь»

Хаби Алонсо назвал Федерико Вальверде совершенным игроком.

Хавбек «Реала » провел 4 матча на клубном чемпионате мира и забил 2 гола.

«Он сильно облегчает мне жизнь. Совершенный игрок: все делает хорошо, обладает смелостью, лидерскими качествами на поле и вдохновляет товарищей по команде.

Я очень рад быть с такими людьми, особенно с Федерико », – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо .

Хаби Алонсо: «Нужно уметь биться, это в ДНК «Реала» – стиснуть зубы, делать то, что требуется. И с «Ювентусом» мы это сделали. Растем от матча к матчу»