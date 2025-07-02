Алонсо о Вальверде: «Совершенный игрок – все делает хорошо, смелый, с лидерскими качествами. Он сильно облегчает мне жизнь»
Хаби Алонсо назвал Федерико Вальверде совершенным игроком.
Хавбек «Реала» провел 4 матча на клубном чемпионате мира и забил 2 гола.
«Он сильно облегчает мне жизнь. Совершенный игрок: все делает хорошо, обладает смелостью, лидерскими качествами на поле и вдохновляет товарищей по команде.
Я очень рад быть с такими людьми, особенно с Федерико», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Хаби Алонсо: «Нужно уметь биться, это в ДНК «Реала» – стиснуть зубы, делать то, что требуется. И с «Ювентусом» мы это сделали. Растем от матча к матчу»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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