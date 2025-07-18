Вальехо о Роналду и «Реале»: «Криштиану был лидером на поле и за его пределами. После его ухода образовалась пустота, которую пришлось долго заполнять»

Хесус Вальехо рассказал о значении Криштиану Роналду для «Реала».

«Уход Криштиану был весьма тяжелым из-за его голов. Образовалась большая пустота, которую пришлось долго заполнять.

Он был лидером не только на поле, но и за его пределами. Я старался копировать некоторые из его повседневных привычек.

Он приходил в раздевалку заранее, [но] перед тренировкой делал не особо много физической работы. Дома он больше занимался силовыми упражнениями, но при этом отдавал приоритет работе на поле.

Он знал, когда нужно поднажать, а когда нет. В этом смысле он был очень профессионален», – сказал бывший защитник «Реала».

Роналду покинул мадридский клуб летом 2018 года после завоевания его 13-го титула Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 «Мадрид » занял 3-е место в Ла Лиге , вылетел из Кубка Испании в полуфинале и проиграл в 1/8 финала ЛЧ.