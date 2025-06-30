Карвахаль заявил, что готов играть. Капитан «Реала» пропустил 9 месяцев из-за травмы «крестов»

Даниэль Карвахаль восстановился от травмы.

«После девяти месяцев вне футбола я снова готов играть. Я в распоряжении тренера», – сказал 33-летний капитан «Реала ».

В начале октября защитник получил травму передней крестообразной связки и перенес операцию.

Статистику Карвахаля можно изучить здесь .