Черданцев прокомментирует матч «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ. Генич будут работать на игре «Спартак» – «Динамо» Махачкала, на «Зенит» – «Ростов» назначены Крестин и Богданов
Стали известны комментаторы матчей 1-го тура Мир РПЛ.
18 июля
20:00, «Динамо» Москва – «Балтика»: Георгий Черданцев, Дмитрий Жичкин.
19 июля
15:25, «Акрон» – «Крылья Советов»: Артем Шмельков, Петр Коптев.
17:55, «Локомотив» – «Сочи»: Роман Трушечкин, Александр Аксенов.
20:00, «Спартак» – «Динамо» Махачкала: Константин Генич, Михаил Меламед.
20 июля
15:25, «Пари НН» – «Краснодар»: Роман Нагучев.
17:30, «Зенит» – «Ростов»: Михаил Крестинин, Павел Богданов.
20:30, «Ахмат» – «Рубин»: Александр Неценко, Адам Ахмадов.
21 июля
17:25, «Оренбург» – ЦСКА: Михаил Моссаковский.
ПРИМЕЧАНИЕ: время трансляции всех матчей – московское. Игры будут показаны на каналах «Матч ТВ» и/или «Матч Премьер».
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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