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  • Черданцев прокомментирует матч «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ. Генич будут работать на игре «Спартак» – «Динамо» Махачкала, на «Зенит» – «Ростов» назначены Крестин и Богданов
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Черданцев прокомментирует матч «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ. Генич будут работать на игре «Спартак» – «Динамо» Махачкала, на «Зенит» – «Ростов» назначены Крестин и Богданов

Стали известны комментаторы матчей 1-го тура Мир РПЛ.

18 июля

20:00, «Динамо» Москва – «Балтика»: Георгий Черданцев, Дмитрий Жичкин.

19 июля

15:25, «Акрон» – «Крылья Советов»: Артем Шмельков, Петр Коптев.

17:55, «Локомотив» – «Сочи»: Роман Трушечкин, Александр Аксенов.

20:00, «Спартак» – «Динамо» Махачкала: Константин Генич, Михаил Меламед.

20 июля

15:25, «Пари НН» – «Краснодар»: Роман Нагучев.

17:30, «Зенит» – «Ростов»: Михаил Крестинин, Павел Богданов.

20:30, «Ахмат» – «Рубин»: Александр Неценко, Адам Ахмадов.

21 июля

17:25, «Оренбург» – ЦСКА: Михаил Моссаковский.

ПРИМЕЧАНИЕ: время трансляции всех матчей – московское. Игры будут показаны на каналах «Матч ТВ» и/или «Матч Премьер».

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
logoДинамо Москва
logoБалтика
logoАкрон
logoДмитрий Жичкин
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
logoСочи
logoАртем Шмельков
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
logoРоман Трушечкин
Александр Аксенов
logoКраснодар
logoПари НН
logoКонстантин Генич
logoРоман Нагучев
logoМихаил Меламед
logoЗенит
logoРостов
logoАхмат
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