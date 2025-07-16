Генич заявил, что «Краснодар» не попадет в топ-3 по итогам сезона РПЛ. Букмекеры считают иначе

Букмекеры считают, что «Краснодар» попадет в тройку призеров РПЛ в сезоне-2025/26.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил: «Думаю, «Краснодар» не будет даже в тройке по итогам этого сезона. Это команда, которая играет на пределе своих сил, эмоций, возможностей».

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что команда Мурада Мусаева попадет в топ-3. 2.15 – «Краснодар» завершит сезон за пределами первой тройки.

На чемпионство «Краснодара» можно поставить с коэффициентом 5.50. Только «Зенит» котируется выше – 2.10.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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