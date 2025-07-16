«2026 год Дзюба начнет в Медиалиге». Генич мотивировал Артема перед стартом сезона РПЛ

Константин Генич считает, что второй сезон Артема Дзюбы в «Акроне» будет хуже первого.

– У Дзюбы на второй год все превращается из конфетно-букетного периода в какое-то разбирательство.

В прошлом сезоне с «Акроном» он показал себя настоящим львом. У него была супермотивация по голам, результативным баллам.

Он сделал то, что должен был сделать, и ему повысили контракт на тех условиях, на которых он хотел.

Он сказал, что «Акрон» для него – приоритетный выбор, хотя я знаю, что у него были другие варианты в РПЛ.

– Если ты сейчас скажешь что-то, что ему не понравится, он захочет сделать тебе поперек. Допустим, ты скажешь, что он даже пять голов не забьет…

– Ну давай так: 2026 год он начнет в Медиалиге (смеется). Ты хотел, чтобы я ересь сморозил, – я сморозил, – сказал комментатор.

1 июня Дзюба продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/26. В прошлом сезоне 36-летний нападающий забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 22 матчах РПЛ.

Ранее Дзюба посетил финал Winline Медиалиги в «Лужниках», в котором сыграли «Амкал» и «БроукБойз» (2:0).