Вратарь «Милана» Спортьелло перешел в «Аталанту». Он воспитанник клуба из Бергамо
«Аталанта» объявила о трансфере вратаря Марко Спортьелло.
33-летний голкипер в прошлом сезоне выступал за «Милан», а в «Аталанту» переходит на правах свободного агента.
Спортьелло – воспитанник «Аталанты». Он был в клубе с 2012 по 2023 год, трижды уходя в аренду, а затем перешел в «Милан» в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне Спортьелло провел 3 матча за «Милан» во всех турнирах и пропустил 2 гола, сыграв на ноль в одной встрече.
Напомним, что «Милан» сегодня подписал 35-летнего вратаря Пьетро Терраччано из «Фиорентины».
Фото: atalanta.it
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Аталанты»
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