Вратарь «Милана» Спортьелло перешел в «Аталанту». Он воспитанник клуба из Бергамо

«Аталанта» объявила о трансфере вратаря Марко Спортьелло.

33-летний голкипер в прошлом сезоне выступал за «Милан », а в «Аталанту» переходит на правах свободного агента.

Спортьелло – воспитанник «Аталанты». Он был в клубе с 2012 по 2023 год, трижды уходя в аренду, а затем перешел в «Милан» в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Спортьелло провел 3 матча за «Милан» во всех турнирах и пропустил 2 гола, сыграв на ноль в одной встрече.

Напомним, что «Милан» сегодня подписал 35-летнего вратаря Пьетро Терраччано из «Фиорентины».

Фото: atalanta.it