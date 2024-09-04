«Милан» не включил Йовича в заявку на ЛЧ. Леау, Мората, Абрахам, Тео – в составе

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«Милан» огласил заявку команды на Лигу чемпионов.

«Россонери» представили список игроков, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов. «Милан» сыграет против «Ливерпуля», «Реала» и «Байера», «Црвены Звезды», «Брюгге», «Слована», «Динамо Загреб» и «Жироны». 

Паулу Фонсека исключил из итогового списка нападающего Луку Йовича

Вратари: Майк Меньян, Марко Спортьелло.

Защитники: Давиде Калабрия, Эмерсон Роял, Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Страхиня Павлович, Филиппо Терраччано, Тео Эрнандес, Малик Тиав, Фикайо Томори.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Юссуф Фофана, Рубен Лофтус-Чик, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Тейани Рейндерс.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Сэмюэл Чуквуэзе, Рафаэл Леау, Альваро Мората, Ноа Окафор.

Список B: Адам Бакуне, Давиде Бартезаги, Андреа Боццолан, Франческо Камарда, Андрей Кубис, Уго Куэнка, Виктор Элету, Маттиа Либерали, Витторио Манни, Маттиа Маласпина, Лапо Нава, Дориан Паломски, Диего Сиа, Дариуш Стальмах, Лоренцо Торриани, Шака Траоре, Кевин Дзероли.

2 комментария
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22 футболиста смогли заявить из 25 возможных. Всё благодаря умной трансферной политике. Итальянцев в составе с каждым годом всё меньше. Нужно ещё для полного счастья выгнать Калабрию, Побегу и Габбию, чтобы в заявке 19 человек осталось. Чем меньше выбор - тем меньше вероятность, что тренер сделает неправильный выбор. Верной дорогой идём, товарищи.
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в Турцию?
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