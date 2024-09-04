«Милан» не включил Йовича в заявку на ЛЧ. Леау, Мората, Абрахам, Тео – в составе

«Милан» огласил заявку команды на Лигу чемпионов.

«Россонери» представили список игроков, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов. « » сыграет против «Ливерпуля», «Реала» и «Байера», «Црвены Звезды», «Брюгге», «Слована», «Динамо Загреб» и «Жироны».

исключил из итогового списка нападающего .

Вратари: , .

Защитники: , , , , , Филиппо Терраччано, , , .

Полузащитники: , Юссуф Фофана, , Юнус Муса, , Тейани Рейндерс.

Нападающие: , Сэмюэл Чуквуэзе, , , .

Список B: Адам Бакуне, , Андреа Боццолан, , Андрей Кубис, Уго Куэнка, Виктор Элету, Маттиа Либерали, Витторио Манни, Маттиа Маласпина, , Дориан Паломски, Диего Сиа, Дариуш Стальмах, Лоренцо Торриани, Шака Траоре, .