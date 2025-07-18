35-летний Терраччано перешел в «Милан» из «Фиорентины». Вратарь сыграл три матча в прошлом сезоне Серии А

Пьетро Терраччано перешел в «Милан».

35-летний голкипер подписал соглашение с клубом до 30 июня 2026 года.

При соблюдении определенных условий договор может быть продлен до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Пьетро Терраччано выступал за «Фиорентину» и провел три матча в Серии А. Его статистику можно изучить здесь .