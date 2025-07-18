35-летний Терраччано перешел в «Милан» из «Фиорентины». Вратарь сыграл три матча в прошлом сезоне Серии А
Пьетро Терраччано перешел в «Милан».
35-летний голкипер подписал соглашение с клубом до 30 июня 2026 года.
При соблюдении определенных условий договор может быть продлен до 30 июня 2027 года.
В прошлом сезоне Пьетро Терраччано выступал за «Фиорентину» и провел три матча в Серии А. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Милана»
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