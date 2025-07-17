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Гендиректор «Спартака» о ситуации с Промесом: «Ужасно обидно, естественно. Мне очень нравилась его игра»

Олег Малышев назвал обидной ситуацию, происходящую с Квинси Промесом.

Ранее апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего полузащитника «Спартака» и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.

Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

– Как вы смотрите на ситуацию вокруг Промеса? Продолжает ли клуб помогать ему юридически?

– На данный момент он экстрадирован в Нидерланды и там идет судебное заседание. В данный момент его защищает его адвокат.

– Ваше личное мнение относительно этой ситуации?

– Ужасно обидно, естественно. Мне очень нравилась его игра.

– Можно ли было этого избежать?

– Сложно сказать, – отметил генеральный директор «Спартака».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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