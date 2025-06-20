Губерниев о Промесе: «Отсидит и выйдет на свободу с чистой совестью. Очень жалко Квинси по-человечески, но он совершил правонарушения. Нидерландский суд – самый справедливый суд в мире!»

Дмитрий Губерниев с жалостью отнесся к Квинси Промесу.

Ранее в Апелляционном суде Амстердама подтвердили, что Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды .

«Да здравствует нидерландский суд! Самый справедливый суд в мире!

Мне очень жалко Промеса по-человечески. Но он совершил правонарушения, которые доказаны судом.

Отсидит и выйдет на свободу с чистой совестью», – сказал комментатор и ведущий Губерниев .

Напомним, экс-игрок «Спартака » был заочно осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона хавбека подала апелляцию.

В феврале прошлого года нидерландец был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны со «Спартаком». Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.

Максимальный срок лишения свободы для Промеса может составить 20 лет, сообщили в суде Амстердама