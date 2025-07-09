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Промес мог вернуться в «Дубай» или перейти в клуб из Латвии в случае освобождения из-под стражи, заявил адвокат футболиста. Квинси хочет играть, чтобы содержать троих детей

Квинси Промес мог продолжить карьеру в ОАЭ или Латвии.

Об этом рассказал адвокат экс-полузащитника «Спартака» Джем Полат на слушании в суде.

На вчерашнем досудебном заседании Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года. Суд не увидел достаточных оснований для временного освобождения Квинси, а также посчитал, что существует риск его побега.

На слушании адвокат заявил, что Промес в случае временного освобождения мог вернуться в «Дубай Юнайтед», за который выступал после окончания контракта со «Спартаком», или перейти в один из клубов Латвии – по словам Полата, проблемы футболиста с законом не стали бы препятствием для этих команд. Юрист утверждал, что Промес хочет играть в футбол, чтобы содержать своих троих детей.

Также Полат рассказал, что после ареста в Дубае Промеса содержали под стражей «в ужасающих условиях», отметив, что его подзащитный искренне хотел эстрадиции в Нидерланды для дальнейшего разбирательства.

После заседания адвокат выразил разочарование решением суда оставить Промеса под стражей.

«Я крайне разочарован. Решение принято, и мы должны разобраться с этим в данный момент. В будущем решение может измениться, мы придерживаемся этого», – сказал Полат.

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ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: De Telegraaf
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