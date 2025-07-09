Промес мог вернуться в «Дубай» или перейти в клуб из Латвии в случае освобождения из-под стражи, заявил адвокат футболиста. Квинси хочет играть, чтобы содержать троих детей
Об этом рассказал адвокат экс-полузащитника «Спартака» Джем Полат на слушании в суде.
На вчерашнем досудебном заседании Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года. Суд не увидел достаточных оснований для временного освобождения Квинси, а также посчитал, что существует риск его побега.
На слушании адвокат заявил, что Промес в случае временного освобождения мог вернуться в «Дубай Юнайтед», за который выступал после окончания контракта со «Спартаком», или перейти в один из клубов Латвии – по словам Полата, проблемы футболиста с законом не стали бы препятствием для этих команд. Юрист утверждал, что Промес хочет играть в футбол, чтобы содержать своих троих детей.
Также Полат рассказал, что после ареста в Дубае Промеса содержали под стражей «в ужасающих условиях», отметив, что его подзащитный искренне хотел эстрадиции в Нидерланды для дальнейшего разбирательства.
После заседания адвокат выразил разочарование решением суда оставить Промеса под стражей.
«Я крайне разочарован. Решение принято, и мы должны разобраться с этим в данный момент. В будущем решение может измениться, мы придерживаемся этого», – сказал Полат.