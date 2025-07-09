Абена о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Встретились лично в Дубае, было здорово. Желаю ему бороться до конца и верить в хороший конец этой истории»

Миенти Абена рассказал об общении с Квинси Промесом.

Ранее апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего полузащитника «Спартака» и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.

Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

– Касаемо друзей в «Спартаке»: знаю, что ты общаешься с Промесом.

– Да, это так. Встретились лично в Дубае. Было здорово! Он классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он вернется сильнее.

– Многие до последнего надеялись, что он вернется в «Спартак» и снова сыграет за красно-белых.

– Да, я тоже надеялся. Но, к сожалению, не получилось.

– Футболисты «Спартака» говорили, что он до сих пор в командном чате.

– Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое «Спартак» как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения. Но, к сожалению, не для меня (смеется). Жить в Москве тоже было круто. Но случилось то, что случилось, – сказал экс-защитник «Спартака».