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Гончаренко о работе в «Урале»: «Все всегда помнят говно. Кто помнит сумасшедшую серию без поражений? За игру с ЦСКА, когда пришел полный стадион, никто мне спасибо не скажет»

Виктор Гончаренко высказался о периоде в «Урале».

Гончаренко дважды возглавлял «Урал»: в 2015 году и в период с 2022 по 2024 год. В последний сезон при Гончаренко клуб попал в стыки. В первом стыковом матче «Урал» уступил дома «Акрону» (0:2), и на следующий день Гончаренко ушел с поста. По итогам стыков екатеринбуржцы вылетели из РПЛ.

Мы три года назад делали с вами интервью, когда вы вытащили «Урал» из подвала…

– А кто это помнит? Кто помнит, что мы выдали в «Урале» сумасшедшую серию без поражений? Все всегда помнят говно. Я сам себе говорю спасибо за памятные матчи. Для меня игра «Урал» – ЦСКА, когда пришел полный стадион, одна из самых запоминающихся в карьере. Но за нее никто мне спасибо не скажет.

Вы, кстати, не поссорились с Григорием Ивановым после того, как «Урал» оказался в зоне стыков?

– Вообще нет, у нас прекрасные отношения, часто общаемся. Григорий Викторович же сидел на скамейке, он понимал, что и зачем я делаю, – сказал бывший главный тренер «Урала». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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