Гончаренко о работе в «Урале»: «Все всегда помнят говно. Кто помнит сумасшедшую серию без поражений? За игру с ЦСКА, когда пришел полный стадион, никто мне спасибо не скажет»

Виктор Гончаренко высказался о периоде в «Урале».

Гончаренко дважды возглавлял «Урал»: в 2015 году и в период с 2022 по 2024 год. В последний сезон при Гончаренко клуб попал в стыки. В первом стыковом матче «Урал» уступил дома «Акрону» (0:2), и на следующий день Гончаренко ушел с поста. По итогам стыков екатеринбуржцы вылетели из РПЛ.

– Мы три года назад делали с вами интервью, когда вы вытащили «Урал» из подвала…

– А кто это помнит? Кто помнит, что мы выдали в «Урале» сумасшедшую серию без поражений? Все всегда помнят говно. Я сам себе говорю спасибо за памятные матчи. Для меня игра «Урал» – ЦСКА, когда пришел полный стадион, одна из самых запоминающихся в карьере. Но за нее никто мне спасибо не скажет.

– Вы, кстати, не поссорились с Григорием Ивановым после того, как «Урал» оказался в зоне стыков?

– Вообще нет, у нас прекрасные отношения, часто общаемся. Григорий Викторович же сидел на скамейке, он понимал, что и зачем я делаю, – сказал бывший главный тренер «Урала ».