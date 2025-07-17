Гончаренко о стыках «Пари НН» с «Сочи»: «Спортивной составляющей не было. После новости о «Химках» в чате команды сразу сообщения: «Все, в отпуск!» Для чего тогда это вообще?»

Виктор Гончаренко высказался о стыковых матчах «Пари НН» с «Сочи».

Нижегородская команда уступила «Сочи» в матчах за право играть в Мир РПЛ , но осталась в высшем дивизионе по решению исполкома РФС, заменив не прошедшие лицензирование «Химки ».

– Как сильно повлияла на вашу работу история с регламентом, благодаря которому вы автоматически оставались в РПЛ еще до стыков?

– Трошечкин же говорил, что такое не могло не влиять. Как только появилась новость, что «Химкам» не дадут лицензию, в чате команды сразу сообщения по типу: «Все, в отпуск! В Москве можем остаться!» И это было до стыков. Футболисты же не дураки.

Для чего тогда «Пари НН» вообще участвовал в стыковых матчах? Спортивной составляющей же не было. Ровно как и в «Сочи» заранее знали, что они выйдут в стыки с пятого места. Поэтому на «Новороссийск» они выставили смешанный состав. А у нас матч с ЦСКА – там мы не могли применить ротацию.

– Почему?

– Потому что до последнего шла борьба за то, чтобы остаться вне зоны стыков. Тогда одно очко даже могло нас оставить напрямую. У нас всем командам сложно, когда надо играть три матча в неделю. Мы забыли, что такое еврокубки. Это укор всем нам – тренерам. Это к вашему вопросу про претензии к себе. Я хочу покопаться в недельном цикле и понять, что улучшить, как готовить команду лучше физически, чтобы все были готовы играть три матча в неделю.

Плюс еще логистика ухудшает ситуацию, поражения усугубляют. Почему мы должны аплодировать «Краснодару» и «Ростову» за то, что они делают? Как раз поэтому. Тот же Мусаев давно разобрался, что в Кубке – как сыграют, так и сыграют. Он выпускал второй состав и не парился. А у нас в концовке вышло, что у нас ЦСКА и две игры с «Сочи ». К третьей встрече мы были уже выхолощены, плюс все разговоры вокруг, – сказал бывший главный тренер «Пари НН ».