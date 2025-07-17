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Гончаренко о «Пари НН»: «Самый уязвимый для критики клуб в РПЛ – никого так не фигачат. «Ахмат» – боимся, московские команды – понятно, «Зенит» – тем более»

Виктор Гончаренко назвал Пари НН самым уязвимым к критике клубом РПЛ.

Специалист возглавлял команду с октября 2024 года по июнь 2025 года.

– У вас есть ощущение, что дали «Пари НН» не все, что могли?

– Конечно. Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы «Пари НН».

Надо сказать, что это самый уязвимый для критики клуб в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат.

«Ахмат» – боимся критиковать, московские команды – понятно, «Зенит» – тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич [Галицкий] умеет найти правильный подход, чтобы о нем хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы.

Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович (Иванов, президент клуба – Спортс’‘) может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить.

В итоге получается так: «Кого критиковать? Давайте Нижний на всякий случай».

Находясь внутри, мы говорили, что нужно как-то защищаться. Не может клуб быть настолько уязвим к критике.

Что бы клуб ни делал, люди говорили: «Ерунду какую-то показывают». «Пари НН» нужно поменять имидж, чтобы не было такой критики, а была поддержка.

А еще страшнее, что местные ресурсы очень глубоко внедрены в клуб – и они фигачат его изнутри.

Есть люди, которые очень быстро узнают о происходящем на тренировке – и тут же пытаются это подавать в негативном ключе в информационном поле, – сказал Виктор Гончаренко.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18979 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoВиктор Гончаренко
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