  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уволен водитель автобуса, ехавший в футболке «Ливерпуля» мимо стадиона «Челси» и замеченный толпой фанатов: «Было страшно, они пытались открыть окно, пришлось его удерживать»
9

Уволен водитель автобуса, ехавший в футболке «Ливерпуля» мимо стадиона «Челси» и замеченный толпой фанатов: «Было страшно, они пытались открыть окно, пришлось его удерживать»

Водитель автобуса, ехавший мимо стадиона «Челси» в футболке «Ливерпуля», уволен.

Лондонцы победили мерсисайдцев со счетом 2:1 4 октября. Тем же вечером 21-летний Айзек, проезжая мимо «Стэмфорд Бридж», был задержан толпой фанатов, заметивших его одежду.

Болельщики начали стучать в окна, дразнить водителя, и это привело к «значительным задержкам». Работодатели приняли решение уволить Айзека.

«Они прислали официальное письмо по электронной почте.

Я проснулся в то утро, чтобы выйти на работу, не зная, какой будет маршрут. Первой чистой футболкой, которую я нашел, была футболка «Ливерпуля». Позже я понял, что поеду мимо стадиона «Челси», а потом увидел фанатов клуба.

Если вы посмотрите видео, все это кажется забавным, но на самом деле было страшно. Они пытались открыть окно, и мне приходилось его удерживать. Они буквально окружили меня и автобус. В итоге полиция увела их от автобуса, а я смог вернуться в автобусный парк», – сказал Айзек в эфире TalkTV.

Также он раскритиковал Transport for London (организацию, управляющую лондонским общественным транспортом) и мэра Садика Хана.

«Я больше не вижу заботы в TfL. Мне кажется, организация работает неправильно. Может, в ближайшем будущем, при другом мэре, мы увидим улучшения, но сейчас нет ни капли здравого смысла. Ни у кого не было проблем с моей футболкой, никто не сказал мне ее прикрыть – просто «продолжай в том же духе». Они не слишком беспокоились о том, что я носил.

В TfL сейчас нет ни капли здравого смысла. В понедельник утром мое агентство прислало электронное письмо, в котором сказано: в связи с событиями 4 октября мы вас увольняем из-за политики, касающейся униформы.

Честно говоря, я устал быть оператором автобусов TfL. Я ищу возможность перейти на работу в автобусах дальнего следования», – сказал Айзек.

Как вам дерби?17131 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЧелси
logoЛиверпуль
болельщики
logoСтэмфорд Бридж
игровая форма
logoстиль
происшествия
Садик Хан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» обыграл «Ливерпуль» дважды подряд. Перед этим «синие» не побеждали 10 матчей – с 2021-го
124 октября, 19:21
«Ливерпуль» проиграл 2 из 7 матчей в АПЛ. В прошлом сезоне 2-е поражение было в апреле
244 октября, 18:59
«Челси» вырвал победу у «Ливерпуля» на 96-й благодаря голу Эстевао – 2:1!
3944 октября, 18:26
Главные новости
Шченсны о сигаре в раздевалке после чемпионства «Барсы»: «Ее подарил Лапорта. Это был момент невероятного удовлетворения, и он прекрасно иллюстрирует всю мою карьеру»
7 минут назад
Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»
320 минут назад
Гаттузо о матче с Израилем: «Грустно видеть происходящее с невинными и детьми, но Италии придется сыграть, иначе – 0:3. На стадионе будет 5-6 тысяч человек, за его пределами – 10»
727 минут назад
Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек
742 минуты назад
Боссы «МЮ» получили хорошие отзывы об Амориме от Фернандеша и других лидеров. В команде хорошая атмосфера, игроки поддерживают тренера
15сегодня, 18:04
Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»
76сегодня, 17:51
Маротта о Роналду: «Если на столе стояла бутылка минералки, он изучал ее состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе. Криштиану отличается от остальных»
42сегодня, 17:48
Джейми Каррагер: «Аморима неизбежно уволят до Рождества. За 50 игр «МЮ» забил лишь на два гола больше, чем пропустил, это невероятно»
10сегодня, 17:42
Джеррард о падении в матче с «Челси»: «Дерьмово себя чувствую от этой истории. Я все еще жалею, что не выиграл АПЛ. Я чувствовал, что должен принести «Ливерпулю» титул»
34сегодня, 17:31
Мостовой про Луиса Гарсию: «Не знаю, чем он может помочь «Спартаку», в футболе все давно придумано. Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Я бы не трогал Станковича»
32сегодня, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Стивен Джеррард: «Реал» при Моуринью приходил за мной. «Мадрид» и «Барселона» – два клуба гигантских масштабов, ты поворачиваешь голову в их сторону, кем бы ты ни был. Иначе ты не человек»
19 минут назад
Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»
125 минут назад
Валуев согласен, что футбол – самый популярный вид спорта в России: «Это народная игра»
235 минут назад
Вратарь «Реймса» Жауэн нанял служившего в Афганистане экс-спецназовца для работы над психологической подготовкой: «Он учит меня превращаться в воина, делясь своим опытом»
145 минут назад
Стоунз об оборонительной игре против «Арсенала»: «Этого нет в ДНК «Ман Сити», это неправильный способ выигрывать матчи. В следующий раз нужно сыграть в свой футбол»
9сегодня, 18:17
Глебов из ЦСКА интересен «Атлетико», «Роме» и «Бенфике» (Иван Карпов)
28сегодня, 17:39
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Аленичев, Титов, Парфенов, Тихонов. Не думаю, что решение оставить Станковича пойдет на пользу»
24сегодня, 17:04
Собчак о выставке «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе»: «Прониклась уважением к непростой истории родной северной столицы. «Зенит» – неизменная часть культурного кода города»
1сегодня, 16:50
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
4сегодня, 16:10
Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
9сегодня, 15:55