Уволен водитель автобуса, ехавший в футболке «Ливерпуля» мимо стадиона «Челси» и замеченный толпой фанатов: «Было страшно, они пытались открыть окно, пришлось его удерживать»

Водитель автобуса, ехавший мимо стадиона «Челси» в футболке «Ливерпуля», уволен.

Лондонцы победили мерсисайдцев со счетом 2:1 4 октября. Тем же вечером 21-летний Айзек, проезжая мимо «Стэмфорд Бридж », был задержан толпой фанатов, заметивших его одежду.

Болельщики начали стучать в окна, дразнить водителя, и это привело к «значительным задержкам». Работодатели приняли решение уволить Айзека.

«Они прислали официальное письмо по электронной почте.

Я проснулся в то утро, чтобы выйти на работу, не зная, какой будет маршрут. Первой чистой футболкой, которую я нашел, была футболка «Ливерпуля ». Позже я понял, что поеду мимо стадиона «Челси », а потом увидел фанатов клуба.

Если вы посмотрите видео, все это кажется забавным, но на самом деле было страшно. Они пытались открыть окно, и мне приходилось его удерживать. Они буквально окружили меня и автобус. В итоге полиция увела их от автобуса, а я смог вернуться в автобусный парк», – сказал Айзек в эфире TalkTV.

Также он раскритиковал Transport for London (организацию, управляющую лондонским общественным транспортом) и мэра Садика Хана.

«Я больше не вижу заботы в TfL. Мне кажется, организация работает неправильно. Может, в ближайшем будущем, при другом мэре, мы увидим улучшения, но сейчас нет ни капли здравого смысла. Ни у кого не было проблем с моей футболкой, никто не сказал мне ее прикрыть – просто «продолжай в том же духе». Они не слишком беспокоились о том, что я носил.

В TfL сейчас нет ни капли здравого смысла. В понедельник утром мое агентство прислало электронное письмо, в котором сказано: в связи с событиями 4 октября мы вас увольняем из-за политики, касающейся униформы.

Честно говоря, я устал быть оператором автобусов TfL. Я ищу возможность перейти на работу в автобусах дальнего следования», – сказал Айзек.