Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
Виктор Гончаренко поделился, что хотел позвать Янника Синнера на матч «Пари НН».
«Как-то Роман Нагучев сказал, что на таком прекрасном стадионе в Нижнем нет народу. Я предложил тогда, чтобы на какой-нибудь [матч] приехали сестра [Николая] Калинского Аня с [Янником] Синнером – гарантированно полный стадион. Но не пошли на этот шаг.
Это было на уровне разговоров. Синнер тогда был дисквалифицирован. Можно было попробовать организовать все это через Колю. Но не сложилось», – рассказал бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» в интервью «Чемпионату».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: «Чемпионат»
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